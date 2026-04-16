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鉅亨速報

盤中速報 - 世芯-KY(3661)大漲7.79%，報3460元

鉅亨網新聞中心

世芯-KY(3661-TW)16日10:24股價上漲250元，報3460.0元，漲幅7.79%，成交2,167張。

世芯-KY(3661-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產。

近5日股價上漲12.24%，集中市場加權指數上漲5.64%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1,324 張
  • 外資買賣超：+1,165 張
  • 投信買賣超：+112 張
  • 自營商買賣超：+47 張
  • 融資增減：-87 張
  • 融券增減：+21 張

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