鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至87.05元，預估目標價為2535元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2026年EPS預估：中位數由86.52元上修至87.05元，其中最高估值96.65元，最低估值80.28元，預估目標價為2535元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|96.65(96.65)
|135.6
|158.75
|最低值
|80.28(80.28)
|100.36
|126.08
|平均值
|87.24(86.59)
|118.45
|142.42
|中位數
|87.05(86.52)
|121.19
|142.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|236,924,000
|322,830,000
|329,717,060
|最低值
|214,957,000
|259,300,220
|295,743,330
|平均值
|223,929,590
|287,835,280
|312,730,200
|中位數
|223,609,500
|285,224,680
|312,730,200
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|19,186,495
|8,172,379
|5,304,713
|4,162,261
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|139,639,362
|71,761,296
|59,194,356
|56,016,554
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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