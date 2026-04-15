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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美敦力公司(MDT-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.64元下修至5.52元，其中最高估值5.53元，最低估值5.51元，預估目標價為111.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.53(5.84)
|6.39
|6.67
|7.23
|最低值
|5.51(5.6)
|6
|6.33
|6.79
|平均值
|5.52(5.66)
|6.08
|6.51
|7.11
|中位數
|5.52(5.64)
|6.07
|6.52
|7.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|362.69億
|393.28億
|414.62億
|443.14億
|最低值
|356.74億
|358.74億
|368.23億
|387.81億
|平均值
|361.43億
|384.13億
|401.68億
|421.33億
|中位數
|361.74億
|385.65億
|405.42億
|431.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.66
|3.73
|2.82
|2.76
|3.61
|營業收入
|301.17億
|316.86億
|312.27億
|323.64億
|335.37億
詳細資訊請看美股內頁：
美敦力公司(MDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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