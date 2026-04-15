鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-15 17:43

軟板廠毅嘉 (2402-TW) 今 (15) 日公布第一季財報，儘管客戶需求強勁，營收達 28.1 億元，但由於原材料上漲、馬來西亞新廠短期營運成本來到 13%，加上人民幣升值因素產生的匯兌損失，稅後純益 2000 萬元，較去年同期下滑，每股純益 0.07 元。

毅嘉 115 年第一季營收 28.1 億元，季增 3.1 %，年增 15.2 %；毛利率 13.0 %，季減 7.0 個百分點，年減 4.7 個百分點；營業利益 8,000 萬元，季減 67.2 %，年減 57.0 %；營益率 2.8 %，季減 6.2 個百分點，年減 4.8 個百分點。稅後純益 2,000 萬元，季減 89.2 %，年減 88.6 %，每股純益 0.07 元。

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展望後市，毅嘉科技為因應全球供應鏈的重組，近年來投入大筆資金在馬來西亞建置生產基地，大型的資本支出雖然在短期內造成現金流壓力以及短期營運成本的增加影響財務數據，

毅嘉提到，這是集團未來擴大營運規模，搶占新技術產品應用市場的重要海外佈局，若毅嘉科技能在技術、管理及市場應變上不斷的升級，則在長期高度競爭的產業環境中，毅嘉仍將保持穩健獲利的成長。