鉅亨網記者吳承諦 台北
軟板廠毅嘉 (2402-TW) 今 (15) 日公布第一季財報，儘管客戶需求強勁，營收達 28.1 億元，但由於原材料上漲、馬來西亞新廠短期營運成本來到 13%，加上人民幣升值因素產生的匯兌損失，稅後純益 2000 萬元，較去年同期下滑，每股純益 0.07 元。
毅嘉 115 年第一季營收 28.1 億元，季增 3.1 %，年增 15.2 %；毛利率 13.0 %，季減 7.0 個百分點，年減 4.7 個百分點；營業利益 8,000 萬元，季減 67.2 %，年減 57.0 %；營益率 2.8 %，季減 6.2 個百分點，年減 4.8 個百分點。稅後純益 2,000 萬元，季減 89.2 %，年減 88.6 %，每股純益 0.07 元。
毅嘉表示，第一季度營收在客戶強勁需求的帶動下，單季合併營收來到新台幣 28.10 億元，年增 15%，整體營運規模在毅嘉轉型策略逐步發酵的情況下創同期新高，
毅嘉說明，然而單季毛利率因受到原材料上漲及馬來西亞新廠短期營運成本增加的影響來到 13%，較去年同期減少約 5%，影響第一季的營業淨利來到新台幣 0.80 億元，年減約 57%，再加上因人民幣升值因素產生的匯兌損失，導致第一季度單季稅後淨利來到新台幣 0.20 億元；毅嘉科技第一季獲利雖然較去年同期下滑，
毅嘉指出，主要係公司持續推進轉型升級與海外布局，並同步受到原物料及貴金屬價格上漲，以及人民幣升值等因素影響，雖然單季獲利承壓，但主要係反映策略投資與外部成本變動的階段性影響，並非營運基本面反轉。
展望後市，毅嘉科技為因應全球供應鏈的重組，近年來投入大筆資金在馬來西亞建置生產基地，大型的資本支出雖然在短期內造成現金流壓力以及短期營運成本的增加影響財務數據，
毅嘉提到，這是集團未來擴大營運規模，搶占新技術產品應用市場的重要海外佈局，若毅嘉科技能在技術、管理及市場應變上不斷的升級，則在長期高度競爭的產業環境中，毅嘉仍將保持穩健獲利的成長。
毅嘉指出，近年來的財務及營運表現，已經清楚的反映公司積極轉型升級的方向，在穩健的財務管控下，毅嘉正致力於馬來西亞新廠在光通訊及車用新技術產品應用領域的拓展，只要未來新廠在光通訊與車用產品的開展能夠順利，則公司整體營運表現將更具韌性與成長潛力。
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