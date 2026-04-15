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鉅亨速報

盤後速報 - 耿鼎(1524)次交易(16)日除息1.4元，參考價29.2元

鉅亨網新聞中心

耿鼎(1524-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。

首日參考價為29.2元，相較今日收盤價30.60元，息值合計為1.4元，股息殖利率4.58%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 30.60 1.4 4.58% 0.0
2025/04/17 36.6 2.3 6.28% 0.0
2024/04/11 37.1 1.3 3.5% 0.0
2023/04/13 26.55 1.0 3.77% 0.0
2022/04/14 11.1 0.3 2.7% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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