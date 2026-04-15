盤後速報 - 耿鼎(1524)次交易(16)日除息1.4元，參考價29.2元
鉅亨網新聞中心
耿鼎(1524-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。
首日參考價為29.2元，相較今日收盤價30.60元，息值合計為1.4元，股息殖利率4.58%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|30.60
|1.4
|4.58%
|0.0
|2025/04/17
|36.6
|2.3
|6.28%
|0.0
|2024/04/11
|37.1
|1.3
|3.5%
|0.0
|2023/04/13
|26.55
|1.0
|3.77%
|0.0
|2022/04/14
|11.1
|0.3
|2.7%
|0.0
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