盤後速報 - 耿鼎(1524)下週(4月16日)除息1.4元，預估參考價28.45元
鉅亨網新聞中心
耿鼎(1524-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。
以今日(4月9日)收盤價29.85元計算，預估參考價為28.45元，息值合計為1.4元，股息殖利率4.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
耿鼎(1524-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零件。近5日股價下跌1.63%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|29.85
|1.4
|4.69%
|0.0
|2025/04/17
|36.6
|2.3
|6.28%
|0.0
|2024/04/11
|37.1
|1.3
|3.5%
|0.0
|2023/04/13
|26.55
|1.0
|3.77%
|0.0
|2022/04/14
|11.1
|0.3
|2.7%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 耿鼎(1524)股價拉至漲停，漲停價36.2元，成交11,728張
- 盤中速報 - 耿鼎(1524)急拉6.05%報35.9元，成交11,268張
- 盤中速報 - 耿鼎(1524)大漲7.13%，報35.3元
- 〈焦點股〉台美關稅降至15% 車用族群歡呼 多檔亮燈漲停
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇