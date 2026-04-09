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鉅亨速報

盤後速報 - 耿鼎(1524)下週(4月16日)除息1.4元，預估參考價28.45元

鉅亨網新聞中心

耿鼎(1524-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。

以今日(4月9日)收盤價29.85元計算，預估參考價為28.45元，息值合計為1.4元，股息殖利率4.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

耿鼎(1524-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零件。近5日股價下跌1.63%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 29.85 1.4 4.69% 0.0
2025/04/17 36.6 2.3 6.28% 0.0
2024/04/11 37.1 1.3 3.5% 0.0
2023/04/13 26.55 1.0 3.77% 0.0
2022/04/14 11.1 0.3 2.7% 0.0

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耿鼎29.85-0.83%

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