鉅亨網記者陳于晴 台北
AI 技術快速普及，代理式 AI 正逐步進入商務應用，從搜尋、比價到自主下單，交易模式正在發生根本性的轉變。萬事達卡與聯合信用卡處理中心今 (15) 日共同舉辦「AI 時代的支付安全與數據信任高峰會」，金管會等產官學界重量級人物齊聚一堂，為台灣支付產業的監管框架與創新發展凝聚共識。隨著代理式 AI 交易從概念走向實際應用，當交易的發起者不再是消費者本人，授權驗證及責任歸屬都面臨全新挑戰。
萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡長期致力於守護交易安全，確保消費者在任何支付場景下都能獲得可信賴的保障。萬事達卡的網路安全與身分識別服務每日評估全球逾 3200 萬個潛在風險事件，並在過去三年協助阻擋近 500 億美元的潛在詐欺損失。
面對 AI 時代整體支付安全的需求，萬事達卡透過代理人身分識別、授權規則設計與多層防護體系，建構 AI 智慧商務支付 (Agentic Commerce) 應用的信任基礎。萬事達卡的目標是確保支付安全的把關能力與時俱進，無論是人還是由代理式 AI 發起的交易，都能在安全可信的環境中完成。
此外，萬事達卡也透過 Identity Solution 解決方案強化數位身分驗證、Decision Intelligence Pro 提升交易風險決策能力、Ethoca 解決方案優化爭議處理流程，以及 Recorded Future 提供持續性的網路威脅情報，覆蓋交易前、中、後的環節，為支付生態系建構全方位的安全防護體系。
聯卡中心董事長桂先農引用國際經濟合作暨發展組織 (OECD) 對 AI 系統的定義，指出 AI 具備自主性與適應性，正深刻影響實體與虛擬環境。他強調，作為國內信用卡清算與授權的核心機構，聯卡中心正透過區塊鏈與 FIDO 生物識別技術，打造無密碼的「數位身分認證系統」，並結合 AI 數據模型提升 TRACE 風險預警系統的效能。他呼籲，「面對 AI 浪潮，支付安全不再僅是技術對抗，更是如何在消費體驗、數據運用與隱私保護之間取得動態平衡的治理課題。」
金管會主委彭金隆表示，面對代理人經濟已逐步走向實務，金管會的監理角色以「負責任創新」為核心理念，2025 年成立「金融科技產業聯盟」，結合金融周邊單位與金融機構的力量，共同發展 AI 防詐科技、打造在地化金融大語言模型及推動 AI 治理框架等項目，如本次高峰會跨產業匯聚，金融監理需要公私協力建構可信賴、穩健且具包容性的 AI 金融應用環境。
彭金隆提到新技術也帶來新風險，例如「深偽技術 (Deepfake)」引發的詐騙問題。他強調，當 AI 代理人自主發動交易時，信任鏈將從金融機構延伸至 AI 模式的資料來源與整個數位生態系。針對 AI 代理人這一新興領域，金管會正高度關注並研擬相關監管方案，未來將秉持「安全與發展並重」的原則，鼓勵創新的同時，也會嚴格落實風險管控。
金管會銀行局長童政彰在「AI 趨勢下的金融監理演變」趨勢演講中分享，科技重塑效率，但「誠信」始終是金融服務之本，已發布的「金融業運用 AI 指引」強調落實 AI 技術之透明性與可解釋性，期待兼顧消費者權益及市場秩序下，讓技術進步轉化為消費者的安全感。
Google Cloud 台灣技術總經理林書平以「AI Agent 的場景變革」為題，分享 AI 技術的演進趨勢，並聚焦代理式 AI 與通用商務協定 (Universal Commerce Protocol, UCP) 如何帶動消費模式的轉變，而建立跨平台、可互通的標準協定，將是代理式商務能否規模化發展的關鍵。
萬事達卡數據與顧問服務部資深副總裁戴輝瑾則以「AI Agentic Payment 支付創新與風控革新」為題，分享 AI 時代下支付安全的最新發展。詐欺、資安威脅與網路攻擊已匯聚成一個相互連動的風險問題，資安防護不再只是企業營運成本，而是數位經濟信任體系的根基。真正的挑戰不在於攻擊是否會發生，而在於企業是否能在消費者受到影響之前即時回應，這也正是端對端防護能力的關鍵所在。
他強調，有效的防護必須涵蓋交易前的身分驗證、交易中的風險決策、交易後的爭議處理，以及持續性的網路威脅監控，萬事達卡透過整合自身技術能力與策略性併購所建構的完整防護體系，提供銀行與商業夥伴們全方位的解決方案，協助大家在 AI 時代建立可持續信任的核心所在。
下一篇