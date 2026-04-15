鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-15 17:40

AI 技術快速普及，代理式 AI 正逐步進入商務應用，從搜尋、比價到自主下單，交易模式正在發生根本性的轉變。萬事達卡與聯合信用卡處理中心今 (15) 日共同舉辦「AI 時代的支付安全與數據信任高峰會」，金管會等產官學界重量級人物齊聚一堂，為台灣支付產業的監管框架與創新發展凝聚共識。隨著代理式 AI 交易從概念走向實際應用，當交易的發起者不再是消費者本人，授權驗證及責任歸屬都面臨全新挑戰。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡長期致力於守護交易安全，確保消費者在任何支付場景下都能獲得可信賴的保障。萬事達卡的網路安全與身分識別服務每日評估全球逾 3200 萬個潛在風險事件，並在過去三年協助阻擋近 500 億美元的潛在詐欺損失。

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面對 AI 時代整體支付安全的需求，萬事達卡透過代理人身分識別、授權規則設計與多層防護體系，建構 AI 智慧商務支付 (Agentic Commerce) 應用的信任基礎。萬事達卡的目標是確保支付安全的把關能力與時俱進，無論是人還是由代理式 AI 發起的交易，都能在安全可信的環境中完成。

此外，萬事達卡也透過 Identity Solution 解決方案強化數位身分驗證、Decision Intelligence Pro 提升交易風險決策能力、Ethoca 解決方案優化爭議處理流程，以及 Recorded Future 提供持續性的網路威脅情報，覆蓋交易前、中、後的環節，為支付生態系建構全方位的安全防護體系。

聯卡中心董事長桂先農引用國際經濟合作暨發展組織 (OECD) 對 AI 系統的定義，指出 AI 具備自主性與適應性，正深刻影響實體與虛擬環境。他強調，作為國內信用卡清算與授權的核心機構，聯卡中心正透過區塊鏈與 FIDO 生物識別技術，打造無密碼的「數位身分認證系統」，並結合 AI 數據模型提升 TRACE 風險預警系統的效能。他呼籲，「面對 AI 浪潮，支付安全不再僅是技術對抗，更是如何在消費體驗、數據運用與隱私保護之間取得動態平衡的治理課題。」

金管會主委彭金隆表示，面對代理人經濟已逐步走向實務，金管會的監理角色以「負責任創新」為核心理念，2025 年成立「金融科技產業聯盟」，結合金融周邊單位與金融機構的力量，共同發展 AI 防詐科技、打造在地化金融大語言模型及推動 AI 治理框架等項目，如本次高峰會跨產業匯聚，金融監理需要公私協力建構可信賴、穩健且具包容性的 AI 金融應用環境。

彭金隆提到新技術也帶來新風險，例如「深偽技術 (Deepfake)」引發的詐騙問題。他強調，當 AI 代理人自主發動交易時，信任鏈將從金融機構延伸至 AI 模式的資料來源與整個數位生態系。針對 AI 代理人這一新興領域，金管會正高度關注並研擬相關監管方案，未來將秉持「安全與發展並重」的原則，鼓勵創新的同時，也會嚴格落實風險管控。

金管會銀行局長童政彰在「AI 趨勢下的金融監理演變」趨勢演講中分享，科技重塑效率，但「誠信」始終是金融服務之本，已發布的「金融業運用 AI 指引」強調落實 AI 技術之透明性與可解釋性，期待兼顧消費者權益及市場秩序下，讓技術進步轉化為消費者的安全感。

Google Cloud 台灣技術總經理林書平以「AI Agent 的場景變革」為題，分享 AI 技術的演進趨勢，並聚焦代理式 AI 與通用商務協定 (Universal Commerce Protocol, UCP) 如何帶動消費模式的轉變，而建立跨平台、可互通的標準協定，將是代理式商務能否規模化發展的關鍵。

萬事達卡數據與顧問服務部資深副總裁戴輝瑾則以「AI Agentic Payment 支付創新與風控革新」為題，分享 AI 時代下支付安全的最新發展。詐欺、資安威脅與網路攻擊已匯聚成一個相互連動的風險問題，資安防護不再只是企業營運成本，而是數位經濟信任體系的根基。真正的挑戰不在於攻擊是否會發生，而在於企業是否能在消費者受到影響之前即時回應，這也正是端對端防護能力的關鍵所在。