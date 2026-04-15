鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-15 16:00

竟天 (6917-TW) 董事長王靄君今 (15) 日指出，公司持續推進兩大候選新藥，包括緩解全身性帶狀皰疹神經痛 (PHN) 的噴霧劑新藥 APC101，以及治療膝蓋骨關節炎 (OA) 局部疼痛的創新外用藥 APC201，皆已進入臨床中後期階段，且目前已有多家國際藥廠洽詢，正評估後續合作機會。

王靄君觀察，全球疼痛控制市場從「傳統類鴉片藥物」轉向「非類鴉片及安全新劑型」的重大變革，以克服成癮與濫用風險，對新一代精準疼痛管理方案的市場需求將快速成長，而竟天旗下兩大產品 APC101 及 APC201 即鎖定該市場趨勢。

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王靄君表示，APC101 已獲得澳洲與美國核准進行臨床 2b/3 期試驗，可望於第二季季底啟動跨國收案，預計收案 333 名 PHN 病患，第一階段規劃收案 99 名，目標年底收案完畢。他並指出，若後續進展順利獲准上市，有望分食競品貼布在全球超過 10 億美元的市場份額，未來也有機會延伸至其他疼痛領域市場，進一步擴大適應症。

APC201 方面，王靄君說明，目前已完成臨床 1/2a 期臨床試驗，結果顯示整體藥物安全性與耐受度良好，公司已著手研擬全球多中心臨床 2b/3 期臨床試驗規劃，預計下半年送出試驗申請。

除兩大核心產品推進至臨床中後階段，竟天也取得皮麻樂乳膏、舒膚麻乳膏，以及愛密髮生髮液等 3 張利基學名藥證。王靄君指出，皮麻樂與舒膚麻近期也接獲國內外經銷商表達，想以市場分眾的組合式授權洽談意願。

另外，皮麻樂乳膏與愛密髮生髮液兩大產品去年開始調整通路策略，將台灣區總經銷授權給永信藥品，並深化雙方合作關係，將共同開發 1 項高單價、高毛利的利基型學名藥，擴大進軍台灣皮膚外用藥市場。

展望全年，王靄君表示，將持續採用新藥授權與共同開發合作的雙引擎策略，擴大營運版圖，目前多個合作案正在洽談中，預期下半年可逐步明朗，樂觀看全年展望。