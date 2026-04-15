鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過35.65億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-15 10:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：恩金幣(ENJ)24小時跌幅32.7%；DEXE(DEXE)24小時跌幅18.4%；UTK(UTK)24小時跌幅16.9%。

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近一週漲幅：Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅18.7%；C98(C98)近一週漲幅16.9%；系統幣(SYS)近一週漲幅15.3%。