鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估下修至1.13元，預估目標價為38.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.15元下修至1.13元，其中最高估值1.75元，最低估值0.83元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.75(1.75)
|2.34
|3.77
|3.99
|最低值
|0.83(0.83)
|1.13
|1.64
|0.82
|平均值
|1.18(1.2)
|1.72
|2.5
|2.44
|中位數
|1.13(1.15)
|1.68
|2.48
|2.44
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|44.70億
|54.81億
|78.16億
|73.71億
|最低值
|41.60億
|46.67億
|52.26億
|41.13億
|平均值
|43.13億
|50.94億
|61.29億
|62.56億
|中位數
|43.17億
|50.49億
|59.17億
|67.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.73
|1.19
|0.97
|1.77
|1.55
|營業收入
|13.48億
|20.62億
|23.90億
|31.22億
|37.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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