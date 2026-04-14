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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.31元下修至1.22元，其中最高估值2.3元，最低估值0.38元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.3(2.3)1.382.052.01
最低值0.38(0.38)-1.96-0.041.11
平均值1.32(1.34)0.560.781.47
中位數1.22(1.31)0.680.731.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值223.94億193.56億262.09億323.56億
最低值133.75億111.06億156.48億249.43億
平均值178.60億161.92億203.90億280.47億
中位數174.63億168.21億203.92億274.44億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.150.771.110.610.92
營業收入0.0064.48億78.97億49.72億137.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVG

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Venture Global, Inc. Class A12.475-2.16%

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