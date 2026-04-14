鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估下修至48.09元，預估目標價為2,500.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美卡多(MELI-US)做出2026年EPS預估：中位數由49.07元下修至48.09元，其中最高估值56.01元，最低估值39.74元，預估目標價為2,500.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|56.01(56.01)
|79.44
|119.04
|132.7
|最低值
|39.74(39.74)
|49.53
|79.28
|132.7
|平均值
|48.98(49.49)
|68.08
|92.88
|132.7
|中位數
|48.09(49.07)
|67.2
|91.46
|132.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|400.44億
|522.24億
|614.58億
|733.40億
|最低值
|357.96億
|431.08億
|532.57億
|698.04億
|平均值
|384.55億
|477.17億
|570.86億
|715.72億
|中位數
|387.15億
|478.19億
|566.56億
|715.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.67
|9.57
|19.64
|37.69
|39.40
|營業收入
|70.69億
|105.37億
|144.73億
|207.77億
|288.93億
詳細資訊請看美股內頁：
美卡多(MELI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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