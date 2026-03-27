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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估下修至51.6元，預估目標價為2,600.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美卡多(MELI-US)做出2026年EPS預估：中位數由53.62元下修至51.6元，其中最高估值58.83元，最低估值39.74元，預估目標價為2,600.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值58.83(65.28)99.27119.04
最低值39.74(39.74)49.5380.9
平均值51.44(52.4)72.0796.58
中位數51.6(53.62)72.393.42

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值397.10億522.24億600.88億698.04億
最低值357.96億430.66億527.13億698.04億
平均值383.21億475.47億564.60億698.04億
中位數387.54億480.73億566.56億698.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.679.5719.6437.6939.40
營業收入70.69億105.37億144.73億207.77億288.93億

詳細資訊請看美股內頁：
美卡多(MELI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMELI

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