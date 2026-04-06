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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估下修至49.85元，預估目標價為2,588.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美卡多(MELI-US)做出2026年EPS預估：中位數由50.78元下修至49.85元，其中最高估值56.01元，最低估值39.74元，預估目標價為2,588.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值56.01(56.01)79.44119.04
最低值39.74(39.74)49.5380.9
平均值50.05(50.28)69.1394.63
中位數49.85(50.78)68.8392.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值397.10億522.24億600.88億698.04億
最低值357.96億430.66億532.57億698.04億
平均值383.20億475.11億566.01億698.04億
中位數387.15億476.52億564.01億698.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.679.5719.6437.6939.40
營業收入70.69億105.37億144.73億207.77億288.93億

詳細資訊請看美股內頁：
美卡多(MELI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMELI

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