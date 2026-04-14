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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估上修至2.81元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.73元上修至2.81元，其中最高估值4.18元，最低估值1.26元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.18(4.18)4.394.92.85
最低值1.26(1.26)1.971.42.05
平均值2.78(2.72)2.973.272.45
中位數2.81(2.73)2.853.012.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值94.30億94.63億92.53億86.28億
最低值69.08億77.49億83.81億86.28億
平均值81.82億84.57億86.75億86.28億
中位數83.61億84.94億85.79億86.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.295.082.131.502.24
營業收入36.70億95.14億56.84億54.61億72.94億

詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCTRA

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