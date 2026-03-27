鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為35.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.3元上修至2.38元，其中最高估值4.18元，最低估值1.03元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.18(4.18)
|4.39
|4.9
|2.86
|最低值
|1.03(1.03)
|1.97
|1.4
|2.05
|平均值
|2.46(2.42)
|2.82
|3.17
|2.46
|中位數
|2.38(2.3)
|2.67
|2.91
|2.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|94.30億
|94.63億
|92.53億
|93.70億
|最低值
|69.08億
|77.49億
|84.72億
|93.70億
|平均值
|79.13億
|83.63億
|88.47億
|93.70億
|中位數
|78.36億
|83.67億
|88.33億
|93.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.29
|5.08
|2.13
|1.50
|2.24
|營業收入
|36.70億
|95.14億
|56.84億
|54.61億
|72.94億
詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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