鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-14 19:41

大成 (1210-TW)2025 年營收達 1012 億元，稅後純益 36.24 億元，每股純益 4.33 元，擬配息 3 元爲 4 年來新高，同時，大成今 (14) 日召開法人說明會，總經理韓芳豪指出，大成水產飼料廠及土雞加工廠陸續投產，如滿載生產，產值將貢獻 33 億元。

大成 2025 年 7 月新水產飼料投產、土雞加工廠也在 2026 年 1 月投產，韓芳豪表示，整體挹注銷售量能擴大，同時，白肉雞部分大成自有益活雞品牌，3 月在美式賣場上市後業績大增，勢將帶動全年食品成長。

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大成 2026 年還有土雞加工廠加入，滿載可達 3 億元產值，而在水產飼料廠主要是新廠取代舊廠，且添購不少高端設備，包括可生產高端海魚飼料，全廠滿載產值達 30 億元。

而大成在建工程，包括全能生技廠與肉品分切廠預計 2026 年 7 月投產，分別貢獻約 12 億元、20 億元的產值；同時，新建寵物食品廠預計於 2027 年第 3 季投產，年產值達 5 億元，另有昭成蛋品加工廠也正進行規劃中。