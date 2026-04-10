鴻海處分陽程私募股9420張 由鴻準旗下華準接手

鴻海 ( 2317-TW ) 今 (10) 日公告，公司及旗下 2 家子公司鴻揚創投、鴻元國際投資處分轉投資自動化設備廠陽程 ( 3498-TW ) 私募普通股共 9,420 張，每股均價 61.4 元，交易總金額約 5.78 億元，合計實現利益約 7873 萬元。

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處分後，鴻揚創投、鴻元國際投資的陽程持股全數出清，鴻海則僅剩下 360 張，持股比重降至 0.62%；鴻海表示，處分持股主要是為了優化集團投資組合並活化資產，而依據 IFRS 9 規定，相關利益將轉列未分配盈餘或列入其他綜合損益，不影響當期損益。