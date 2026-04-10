鴻海處分陽程私募股9420張 由鴻準旗下華準接手
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (10) 日公告，公司及旗下 2 家子公司鴻揚創投、鴻元國際投資處分轉投資自動化設備廠陽程 (3498-TW) 私募普通股共 9,420 張，每股均價 61.4 元，交易總金額約 5.78 億元，合計實現利益約 7873 萬元。
根據公告，此次交易相對人華準為鴻準 (2354-TW) 子公司，鴻海說明，選定其為交易對象係經雙方議價合意，受讓方評估該標的符合其產業布局需求。鴻海在陽程的法人董事職務也因轉讓持股超過選任時所持有股份數額二分之一而當然解任。
此次交易來看，鴻海處分 4800 張，交易金額 2.95 億元，實現利益約 4,012 萬元、鴻揚創投處分 3836 張，交易金額 2.36 億元，實現利益約 3,206 萬元、鴻元國際投資處分 784 張，交易金額 4,814 萬元，實現利益約 655 萬元。
處分後，鴻揚創投、鴻元國際投資的陽程持股全數出清，鴻海則僅剩下 360 張，持股比重降至 0.62%；鴻海表示，處分持股主要是為了優化集團投資組合並活化資產，而依據 IFRS 9 規定，相關利益將轉列未分配盈餘或列入其他綜合損益，不影響當期損益。
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