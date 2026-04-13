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鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.03%，報411.07美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間13日21:49股價上漲19.69美元，報411.07美元，漲幅5.03%，成交量630,527（股），盤中最高價411.14美元、最低價394.30美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.3%
  • 近 1 月：-12.9%
  • 近 3 月：-40.58%
  • 近 6 月：-31.32%
  • 今年以來：-41.92%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A420.905+7.54%

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