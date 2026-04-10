鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至22.87元，預估目標價為235元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.39元上修至22.87元，其中最高估值26.73元，最低估值15.23元，預估目標價為235元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|26.73(26.73)
|29.54
|12.7
|最低值
|15.23(15.23)
|13.93
|12.7
|平均值
|22.51(22.4)
|19.89
|12.7
|中位數
|22.87(22.39)
|17.98
|12.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|398,903,000
|448,501,000
|338,286,000
|最低值
|356,379,000
|344,587,000
|338,286,000
|平均值
|374,867,110
|373,927,410
|338,286,000
|中位數
|368,947,290
|348,687,700
|338,286,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|68,580,559
|139,453,293
|35,337,051
|334,200,661
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|379,068,627
|463,567,897
|276,714,825
|627,283,761
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇