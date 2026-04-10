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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至22.87元，預估目標價為235元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.39元上修至22.87元，其中最高估值26.73元，最低估值15.23元，預估目標價為235元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值26.73(26.73)29.5412.7
最低值15.23(15.23)13.9312.7
平均值22.51(22.4)19.8912.7
中位數22.87(22.39)17.9812.7

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值398,903,000448,501,000338,286,000
最低值356,379,000344,587,000338,286,000
平均值374,867,110373,927,410338,286,000
中位數368,947,290348,687,700338,286,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS68,580,559139,453,29335,337,051334,200,661
營業收入
(單位：新台幣千元)		379,068,627463,567,897276,714,825627,283,761

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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