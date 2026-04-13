〈焦點股〉國巨法說前買盤卡位 股價重返300元創分拆後新高
鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件國巨 (2327-TW) 營收創高，加上本周即將召開法說，法人看好第二季受惠 AI 需求及漲價效益發酵，營收獲利續向上，資金提前卡位，今日盤中漲逾 9%，站上 300 元，最高來到 311 元，創股票分拆以來、8 個月新高。
國巨股價走強也帶旺被動元件族群表現，聚鼎、天二科技、金山電、華容、三集瑞 - KY、鈞寶、信昌電、密望實、今展科、凱美、立敦、立隆電、禾伸堂等盤中漲停鎖住。
法人指出，AI 需求持續帶動高階被動元件出貨，加上國巨針對鉭質電容、電阻、磁性元件等產品的漲價效益預計將於第二季起陸續發酵，將推升營收及獲利表現。另外，溫度感測器與熱敏電阻也將成為新的成長產品線。
國巨 3 月營收 136.3 億元，創歷史單月新高，月增 18.5%、年增 22.8%；第一季營收營收 381.66 億元，季增 6.1%、年增 22.7%，也創下歷史單季營收新高；國巨也預計將於 4 月 15 日召開法說，公告第一季財報及釋出展望。
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