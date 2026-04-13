鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-13 10:00

中國當局宣布，將推動恢復上海市和福建省居民赴台個人遊試點，並全面恢復兩岸空中客運直航正常化，陸客來台大解禁，後續商機受到期待，激勵旅遊業先行表態。

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六福旅遊集團近日已宣布積極布局多元化營收來源，今年將成立旅行社來補足產業鏈最後一哩路，藉此串聯旗下台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題遊樂園，而棲蘭及明池山莊也預計最快第四季開幕，成為橫跨城市和山林的「北橫核心旅遊廊道」。

雲品指出，第一季旗下君品酒店住房表現穩定，雲品 Collection 旗下的台東寶桑町屋、蘇卡利漫活也有穩定的住房成績，第二季起加入宜蘭礁溪了了，以精緻的療癒酒店定位切入國旅版圖。