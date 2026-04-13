鉅亨網記者王莞甯 台北
中國政府 12 日發布「十項促進兩岸交流合作措施」，其中，恢復上海、福建來台自由行，使旅遊業者今 (13) 日股價大漲歡呼，鳳凰 (5706-TW)、山富 (2743-TW)、南仁湖 (5905-TW)、燦星旅 (2719-TW) 和易飛網 (2734-TW)、雲品 (2748-TW)、亞都 (5703-TW) 和寒舍 (2739-TW) 等多檔漲停，雄獅 (2731-TW)、六福 (2705-TW) 漲幅在 5% 上下，旅天下 (6961-TW) 漲 3% 多。
中國當局宣布，將推動恢復上海市和福建省居民赴台個人遊試點，並全面恢復兩岸空中客運直航正常化，陸客來台大解禁，後續商機受到期待，激勵旅遊業先行表態。
六福旅遊集團近日已宣布積極布局多元化營收來源，今年將成立旅行社來補足產業鏈最後一哩路，藉此串聯旗下台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題遊樂園，而棲蘭及明池山莊也預計最快第四季開幕，成為橫跨城市和山林的「北橫核心旅遊廊道」。
雲品指出，第一季旗下君品酒店住房表現穩定，雲品 Collection 旗下的台東寶桑町屋、蘇卡利漫活也有穩定的住房成績，第二季起加入宜蘭礁溪了了，以精緻的療癒酒店定位切入國旅版圖。
而看準來台旅客成長趨勢，和泰集團 (2207-TW) 旗下「和雲行動服務」近期也宣布與全球知名租車集團「Enterprise Mobility」展開合作，將為旗下三大租車品牌 Enterprise Rent-A-Car、National Car Rental 和 Alamo 的國際旅客，提供高品質、國際標準化的租車服務。
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