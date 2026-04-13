鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至10.13元，預估目標價為575元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南電(8046-TW)做出2026年EPS預估：中位數由9.88元上修至10.13元，其中最高估值20.11元，最低估值4.99元，預估目標價為575元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|20.11(20.11)
|50.37
|74.54
|最低值
|4.99(4.99)
|12.82
|74.54
|平均值
|10.84(10.81)
|23.3
|74.54
|中位數
|10.13(9.88)
|20.65
|74.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|74,563,000
|124,195,360
|169,352,640
|最低值
|50,960,820
|57,657,880
|169,352,640
|平均值
|56,180,520
|75,083,840
|169,352,640
|中位數
|52,830,780
|69,313,720
|169,352,640
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,946,775
|203,727
|5,816,589
|19,415,584
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|40,172,990
|32,283,331
|42,252,578
|64,646,836
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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