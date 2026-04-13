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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至10.13元，預估目標價為575元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南電(8046-TW)做出2026年EPS預估：中位數由9.88元上修至10.13元，其中最高估值20.11元，最低估值4.99元，預估目標價為575元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值20.11(20.11)50.3774.54
最低值4.99(4.99)12.8274.54
平均值10.84(10.81)23.374.54
中位數10.13(9.88)20.6574.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值74,563,000124,195,360169,352,640
最低值50,960,82057,657,880169,352,640
平均值56,180,52075,083,840169,352,640
中位數52,830,78069,313,720169,352,640

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,946,775203,7275,816,58919,415,584
營業收入
(單位：新台幣千元)		40,172,99032,283,33142,252,57864,646,836

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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