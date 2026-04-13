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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至7.59元，預估目標價為81元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2026年EPS預估：中位數由7.45元上修至7.59元，其中最高估值9.28元，最低估值5.94元，預估目標價為81元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值9.28(9.28)9.237.86
最低值5.94(5.94)6.437.86
平均值7.53(7.43)7.527.86
中位數7.59(7.45)7.347.86

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值542,284,250585,676,520421,882,110
最低值366,173,000378,989,000421,882,110
平均值428,361,160465,080,210421,882,110
中位數408,245,000447,827,660421,882,110

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS107,141,920110,269,74550,928,86537,359,360
營業收入
(單位：新台幣千元)		350,404,915357,716,917304,172,639341,433,658

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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