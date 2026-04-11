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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2026年EPS預估：中位數由36.21元上修至36.42元，其中最高估值49.18元，最低估值24.07元，預估目標價為302.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|49.18(49.18)
|69.28
|45.91
|最低值
|24.07(24.07)
|27.17
|29.44
|平均值
|35.23(35.15)
|40.9
|38.33
|中位數
|36.42(36.21)
|38.69
|39.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|277,208,790
|345,258,650
|291,229,000
|最低值
|151,952,630
|195,875,000
|260,257,000
|平均值
|212,794,690
|250,365,260
|270,714,810
|中位數
|210,114,000
|236,282,000
|260,658,440
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,613,772
|-5,083,350
|-7,439,634
|14,619,031
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|66,586,520
|34,131,667
|29,892,306
|56,952,275
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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