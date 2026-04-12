鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-13 03:00

加拿大總理卡尼周六 (11 日) 在一場備受矚目的公開演講中，向外界釋放了極其強烈的戰略轉向信號。

力拚國防與經濟自主！加拿大總理：每花1加元軍費便有七成流入美國的日子已結束(圖:shutterstock)

面對台下熱烈的支持者，卡尼斬釘截鐵地宣告：「我們每花 1 加元軍費，就有 0.7 加元流向美國的日子已結束。」

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卡尼這句極具衝擊力的宣言瞬間點燃了現場氣氛，引發觀眾集體起立鼓掌。在這場於蒙特婁召開的加拿大自由黨會議上，他不僅強調國防自主的決心，更將矛頭指向了經濟依賴，高聲疾呼加拿大人應團結起來「購買國貨」。

卡尼描繪了一幅宏大的建設藍圖，宣稱要動用加拿大的鋼鐵、鋁材、木材以及本土工人，將一個更強大的國家建設起來。

這一幕不僅是政治動員，更是加拿大試圖擺脫北方鄰居陰影、重塑國家主權的縮影。

事實上，卡尼口中的「斷腕」並非一時興起，而是有著詳盡的頂層設計與巨額資金支撐。

早在今年 2 月，卡尼政府便發布加國史上首份國防工業戰略，其核心宗旨便是透過大規模的本土投資與流程簡化，徹底重塑國防供應鏈。

根據該戰略藍圖，加國打算未來十年豪擲超過 5000 億加元，這筆巨資旨在全方位保障國家安全與經濟繁榮。戰略設定了極為硬性的指標，也就是十年內將 70% 的聯邦國防合約授予加拿大本土公司，並力求讓本國國防工業收入實現 240% 的暴漲。

這一系列動作的底層邏輯十分清晰，即打破長期以來加拿大在武器系統製造上對美國的深度捆綁，正如輿論所分析的那樣，當「美國優先」利刃揮向盟友時，加拿大必須通過強化戰略自主來掌握自己的命運。

如果說國防戰略是出於安全考量，那麼在汽車業的大舉反攻則完全是加拿大面對經濟霸凌的絕地反擊。

作為長期嵌入北美供應鏈的核心環節，加拿大汽車產業約九成整車出口美國，然而這一緊密關係在過去一年中遭受重創。美國政府不僅對加拿大汽車及零件揮舞起 25% 的高額關稅大棒，更直言不迫希望將生產線回遷美國，這直接導致數千個工作崗位流失，甚至連跨國巨頭斯泰蘭蒂斯和通用也紛紛削減在加產能。

面對這種貿易環境，卡尼政府沒有選擇忍氣吞聲，而是在 2 月 5 日拋出了一攬子涵蓋財政補貼、稅收減免的「托底 + 轉向」激勵計畫。這不僅包括對本土電動車工廠的加速折舊優惠，更恢復最高 5000 加元的購車補貼，且明確規定只有「加拿大製造」的車輛才能享受豁免，其保護本土就業與產能的意圖昭然若揭。

更引人注目的是，為徹底稀釋對美國單一市場的依賴，卡尼政府展現出了驚人的外交靈活性，特別是在對中國貿易政策上做出了戲劇性的「急轉彎」。先前緊跟美國步伐對中國電動車加徵 100% 關稅的加拿大，如今卻主動打開了缺口。

根據新達成的協議，加拿大不僅將關稅大幅下調至 6.1%，還設定每年 4.9 萬輛的進口配額，甚至明確表示將與中國合作，推動在加設立合資企業以銷往全球。這種務實的轉變意味著加國不再願意充當美國貿易戰的砲灰，而是試圖在太平洋兩岸尋找新的經濟支點。