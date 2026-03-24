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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估上修至7.02元，預估目標價為89.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共29位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.58元上修至7.02元，其中最高估值12.72元，最低估值4.56元，預估目標價為89.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.72(10.82)11.8214.7812.03
最低值4.56(4.56)5.646.967.64
平均值7.75(7.52)8.218.949.29
中位數7.02(6.58)7.948.68.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3,624.29億3,712.75億3,534.85億2,910.73億
最低值2,161.47億2,503.85億2,514.46億2,724.91億
平均值2,860.73億2,891.51億2,987.57億2,817.82億
中位數2,684.65億2,801.34億2,912.00億2,817.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.1811.515.785.106.07
營業收入2,615.22億3,693.97億3,013.80億2,738.71億2,579.32億

詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSHEL

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