營收速報 - 益得(6461)3月營收862萬元年增率高達2527.13％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為1,762萬元，累計年增率130.11%。
最新價為18.8元，近5日股價上漲1.39%，相關生技醫療股價指數下跌-0.62%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-52 張
- 外資買賣超：-51 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|862萬
|2527%
|436%
|26/2
|161萬
|-72%
|-78%
|26/1
|739萬
|394%
|170%
|25/12
|274萬
|-57%
|414%
|25/11
|53萬
|-84%
|-66%
|25/10
|155萬
|4%
|-75%
益得(6461-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品研發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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