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鉅亨速報

營收速報 - 益得(6461)3月營收862萬元年增率高達2527.13％

鉅亨網新聞中心

益得(6461-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣862萬元，年增率2527.13%，月增率436.22%。

今年1-3月累計營收為1,762萬元，累計年增率130.11%。

最新價為18.8元，近5日股價上漲1.39%，相關生技醫療股價指數下跌-0.62%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-52 張
  • 外資買賣超：-51 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 862萬 2527% 436%
26/2 161萬 -72% -78%
26/1 739萬 394% 170%
25/12 274萬 -57% 414%
25/11 53萬 -84% -66%
25/10 155萬 4% -75%

益得(6461-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品研發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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