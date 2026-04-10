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鉅亨速報

營收速報 - 亞通(6179)3月營收6.76億元年增率高達64.49％

鉅亨網新聞中心

亞通(6179-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣6.76億元，年增率64.49%，月增率24.31%。

今年1-3月累計營收為14.61億元，累計年增率51.45%。

最新價為25元，近5日股價上漲2.93%，相關其他類指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-848 張
  • 外資買賣超：-792 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-56 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 6.76億 64% 24%
26/2 5.44億 91% 125%
26/1 2.42億 -10% -47%
25/12 4.61億 -66% -6%
25/11 4.89億 39% 35%
25/10 3.63億 20% -8%

亞通(6179-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為能源工程相關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收亞通

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