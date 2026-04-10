營收速報 - 亞通(6179)3月營收6.76億元年增率高達64.49％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為14.61億元，累計年增率51.45%。
最新價為25元，近5日股價上漲2.93%，相關其他類指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-848 張
- 外資買賣超：-792 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-56 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|6.76億
|64%
|24%
|26/2
|5.44億
|91%
|125%
|26/1
|2.42億
|-10%
|-47%
|25/12
|4.61億
|-66%
|-6%
|25/11
|4.89億
|39%
|35%
|25/10
|3.63億
|20%
|-8%
亞通(6179-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為能源工程相關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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