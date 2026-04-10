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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)做出2026年EPS預估：中位數由7.14元下修至6.91元，其中最高估值7.64元，最低估值6.75元，預估目標價為117元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|7.64(7.64)
|8.27
|最低值
|6.75(6.75)
|7.42
|平均值
|7.14(7.17)
|7.79
|中位數
|6.91(7.14)
|7.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|26,917,000
|28,565,000
|最低值
|25,111,000
|26,286,000
|平均值
|26,317,290
|27,508,250
|中位數
|26,595,000
|27,591,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,803,810
|4,376,915
|3,019,410
|2,151,321
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,094,263
|25,596,063
|23,858,806
|21,282,606
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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