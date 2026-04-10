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鉅亨速報

營收速報 - 康控-KY(4943)3月營收2.02億元年增率高達46.29％

鉅亨網新聞中心

康控-KY(4943-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣2.02億元，年增率46.29%，月增率33.48%。

今年1-3月累計營收為5.32億元，累計年增率43.1%。

最新價為11元，近5日股價上漲2.8%，相關零組件業上漲14.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2 張
  • 外資買賣超：-2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 2.02億 46% 33%
26/2 1.51億 45% -15%
26/1 1.79億 39% 14%
25/12 1.57億 18% -8%
25/11 1.71億 25% 3%
25/10 1.66億 30% -4%

康控-KY(4943-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子接插件(連接器)。聲學元件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收康控-KY

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