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鉅亨速報

營收速報 - 台端(3432)3月營收2,991萬元年增率高達297.51％

鉅亨網新聞中心

台端(3432-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣2,991萬元，年增率297.51%，月增率81.78%。

今年1-3月累計營收為6,758萬元，累計年增率375.07%。

最新價為16.1元，近5日股價下跌-0.61%，相關零組件業上漲14.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+15 張
  • 外資買賣超：+14 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 2,991萬 298% 82%
26/2 1,645萬 477% -23%
26/1 2,123萬 451% 10%
25/12 1,929萬 325% 3%
25/11 1,866萬 248% 15%
25/10 1,624萬 206% 11%

台端(3432-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收台端

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