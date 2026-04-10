營收速報 - 台端(3432)3月營收2,991萬元年增率高達297.51％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為6,758萬元，累計年增率375.07%。
最新價為16.1元，近5日股價下跌-0.61%，相關零組件業上漲14.08%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+15 張
- 外資買賣超：+14 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|2,991萬
|298%
|82%
|26/2
|1,645萬
|477%
|-23%
|26/1
|2,123萬
|451%
|10%
|25/12
|1,929萬
|325%
|3%
|25/11
|1,866萬
|248%
|15%
|25/10
|1,624萬
|206%
|11%
台端(3432-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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