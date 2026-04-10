永誠資產管理處 2026-04-10 09:13

在資產管理的領域中，我們最常遇到的迷思不是不知道如何投資，而是對數字有不切實際的期待，在資訊爆炸的時代，我們每天被各種少年股神、翻倍暴賺的新聞洗腦，導致許多人對年化報酬率產生了嚴重的幻覺。

金融市場裡最昂貴的教訓 往往藏在不合理的期待裡(圖:業者提供)

事實上，年化報酬率不只是一個百分比，更是一面鏡子，反映了你所承擔的風險、付出的成本，以及你對財務邏輯的理解深度，今天我們從專業資產管理的角度，帶領大家撥開迷霧，重新定義什麼才是合理的年化報酬率。

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認識市場的定價基準線

銀行定存

被視為市場的地板，它的報酬率由中央銀行的貨幣政策決定，主要功能是資金存放而非資產增，如果一個產品號稱比定存安全，報酬率卻是定存的數倍，這在金融邏輯上完全不成立。

債券與穩健配置

現金流的基石，當你願意將資金借給政府或優質企業（債券），你所獲得的超額報酬來自於你承擔了利率波動或信用風險，在家庭辦公室的配置中，這類工具是資產的減震器，目標是提供穩定的現金回流。

全球指數型投資

參與經濟增長，以 S&P 500 或長期績優 ETF 為代表，這反映了全球經濟長期向上的趨勢，對於大多數投資人而言，不需要具備研發新科技的技術，只需要透過正確的工具分享人類進步的紅利。

為何 15% 以上的報酬需要「專業代價」？

很多人看著 15% 甚至 20% 的年化報酬率覺得理所當然，但我們必須釐清超額報酬，絕非平白無故產生，在資產管理實務中，追求 15% 以上的年化報酬通常需要付出以下代價

1. 時間成本，必須深入研究財報、追蹤產業鏈變化，這已經從理財跨越到了經營

2. 波動承受力，為了那 15% 的潛在獲利，你必須接受資產隨時可能產生 30% 以上的暫時性回檔。

3. 資訊與技術優勢，除非具備特殊的產業洞察力，否則常人很難在效率極高的金融市場中持續獲取超額報酬。

如果宣稱不需要以上代價就能穩拿 15%，那這項投資的合理性就值得高度懷疑。

被忽略的「沈沒成本」與「通膨陷阱」

專業的理財規劃不會只看名目報酬，而是看實質報酬率

通膨是資產的隱形稅收

假設你的報酬率是 5%，但通膨率 CPI 是 3%，你實際上的購買力增長只有 2%。如果資產配置長期輸給通膨，你的財富其實是在不斷萎縮，這也是為什麼我們強調，資產配置必須具備抗通膨的動態屬性。

隱藏的成本

內扣費用，許多基金或金融產品的管理費（1%~2%）會在無形中吃掉複利效果。

交易稅費，頻繁的操作不僅增加手續費，獲利時的稅務負擔也會侵蝕最終收益。

保管與維護費用，實體資產（如房產或特定收藏品）往往有更高的持有成本。

實質報酬 = 名目報酬 - 通膨率 - 摩擦成本，唯有這個數字長期大於零，資產才算真正進入增長

識破詐騙的魔幻數字

我們必須提醒大家，市場上不存在高報酬、低風險、保證獲利的三角形，詐騙集團最喜歡利用人性對保證的渴望。他們常說保證月領 2%，年化 24%，且保本不虧損。

讓我們用邏輯推演，如果一個項目能穩賺 24%，在現今的低利環境下，創始人絕對能輕易獲得低利貸款來自行操作，完全不需要支付高息向大眾募資，之所以找上你，只有一個原因覬覦的是你的本金。

請記住，連全球頂尖的投資專家，長期的年化報酬率也大約在 20% 左右。若有人宣稱能輕易超越這個水準且毫無風險，那絕對是極高風險的訊號。

理財不應該是賭博 而是資源整合

層次感的配置邏輯，遠比追求單一工具的投報率更重要。

1. 防禦性資產，保險與緊急預備金。這部分不求高報酬，它的功能是風險轉嫁，確保你在面臨突發狀況時，不需要變賣長期投資。

2. 核心資產，將大比例資金投入 5%~10% 的穩健架構，利用時間的複利，讓資產自然翻倍，實現非勞力所得的增長。

3. 主動性資產，提撥少部分比例，追求 15% 以上的積極獲利，贏了是加速財務自由，輸了也不影響生活品質。

投資是認知變現的過程

投資不是一場百米衝刺，而是一場比誰留得久、走得遠的馬拉松，一個合理的年化報酬率，應該是能讓你睡得著覺的數字，對於大多數人來說，5% ~ 10% 是一個非常健康的目標區間，透過長期持有、分散風險、以及嚴格控制成本，這個數字足以支撐大多數人的退休與財富目標，當你不再被不切實際的數字誘惑，你才真正擁有了保護資產的能力，財富的累積，是認知變現的過程，當你不再被 20% 的不實幻影誘惑，你才真正擁有了保護資產的能力。

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