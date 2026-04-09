search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.01%，報371.62美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間10日00:38股價下跌19.58美元，報371.62美元，跌幅5.01%，成交量3,127,278（股），盤中最高價397.99美元、最低價371.60美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.87%
  • 近 1 月：-22.09%
  • 近 3 月：-36.55%
  • 近 6 月：-37.88%
  • 今年以來：-41.94%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006825.680.63%
道瓊指數48256.390.72%
NASDAQ22810.53+0.78%
費城半導體8642.381.55%
Applovin Corp - Class A373.715-4.47%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty