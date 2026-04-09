鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國國民銀行金融集團KB-US的目標價調升至128.61元，幅度約3.07%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對韓國國民銀行金融集團(KB-US)提出目標價估值：中位數由124.78元上修至128.61元，調升幅度3.07%。其中最高估值147.09元，最低估值110.32元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予韓國國民銀行金融集團評價：積極樂觀21位、保持中立0位、保守悲觀0位。
韓國國民銀行金融集團今(9日)收盤價為105.39元。近5日股價上漲3.07%，標普指數上漲3.16%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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