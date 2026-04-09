鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-09 19:13

金管會今 (9) 日公布，2025 年上市櫃公司累計稅前盈餘新台幣 5 兆 7515 億元，創下歷史新高紀錄，應申報財報家數為 1951 家，僅第一上市公司永冠 - KY(1589-TW) 未如期出具 2025 年財務報告，若仍無法補正，最快今年 11 月 18 日下市。

截至 2026 年 3 月 31 日上市櫃公司應申報家數共計 1951 家 (含第一上市櫃)，除第一上市公司永冠 - KY 未如期出具 2025 年度財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

‌



金管會證期局主秘王秀玲說明，永冠因簽證會計事務所提到公司無法提供評估資料，會計師無法繼續查核程序，因此無法如期出具去年度財報。永冠已於 4 月 7 日停止交易，依規定如果連續 6 個月沒有買賣，若無補正，最快於 10 月 8 日對外公告，再加上 40 天期間，11 月 18 日恐面臨下市。

根據統計，上市公司去年度累計營收達 46 兆 6126 億元，年增 14.2%；稅前盈餘達 5 兆 3221 億元，年增 11.72%，雙雙創下歷史新高。去年獲利成長產業包括半導體業憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握 AI 市場機遇，帶動獲利成長；電腦及週邊設備業、其他電子業均因受惠於 AI 伺服器需求強勁，推升獲利表現。

上櫃公司去年度累計營收為 3 兆 69 億元，年增 7.76%，創下新高；稅前盈餘為 3230 億元，年增加 0.28%，為歷年次高。去年獲利成長產業包括生技醫療業因部分公司認列金融資產評價利益，致獲利成長；半導體業、電子零組件業均因受惠於 AI 伺服器需求強勁，致獲利成長。