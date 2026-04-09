鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-09 18:34

朗齊生醫 *(6876-TW) 董事長王繼賢今 (9) 日指出，公司將代謝疾病產品 LXP103 作為主軸，根據最新動物實驗結果，具整體減重及局部減脂的雙重調控，後續將進行第二次動物實驗，開發多項適應症，預計年底前向美國 FDA 提出 IND 申請，以利未來搶攻體重管理與醫美市場商機。

總經理陳丘泓表示，候選藥物 LXP109 為新成分新藥，具備新物質專利，且具安全性、半衰期長、藥品容易分布進入周邊組織的優勢。他並指出，根據 LXP103 的大鼠實驗相關數據，LXP103 有調節脂肪細胞代謝功能，具整體減重及局部減脂的雙重調控，接著將進行第二次動物實驗，針對全身減脂、對抗復胖等不同適應症，確立後續的適應症布局。

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陳丘泓進一步指出，在 LXP103 分組動物實驗完成後，證明其安全性及藥效，整理其藥物動力學、動物毒理試驗、藥物作用機制 (MoA) 等研究資料後，預計年底前向美國 FDA 提出 IND 申請，進入人體臨床試驗。