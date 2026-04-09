營收速報 - 蜜望實(8043)3月營收10.08億元年增率高達170.48％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為19.03億元，累計年增率80.77%。
最新價為67.7元，近5日股價下跌-2.65%，相關電子零組件類指數上漲8.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+137 張
- 外資買賣超：+137 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|10.08億
|170%
|160%
|26/2
|3.88億
|26%
|-23%
|26/1
|5.06億
|36%
|-22%
|25/12
|6.52億
|52%
|25%
|25/11
|5.23億
|21%
|-19%
|25/10
|6.42億
|59%
|37%
蜜望實(8043-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為(1).一般進出口業務。(2).電子零件之買買。(3).代理國內外廠商有關產品之經銷報價及投標業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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