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鉅亨速報

營收速報 - 蜜望實(8043)3月營收10.08億元年增率高達170.48％

鉅亨網新聞中心

蜜望實(8043-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣10.08億元，年增率170.48%，月增率159.79%。

今年1-3月累計營收為19.03億元，累計年增率80.77%。

最新價為67.7元，近5日股價下跌-2.65%，相關電子零組件類指數上漲8.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+137 張
  • 外資買賣超：+137 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 10.08億 170% 160%
26/2 3.88億 26% -23%
26/1 5.06億 36% -22%
25/12 6.52億 52% 25%
25/11 5.23億 21% -19%
25/10 6.42億 59% 37%

蜜望實(8043-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為(1).一般進出口業務。(2).電子零件之買買。(3).代理國內外廠商有關產品之經銷報價及投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收蜜望實

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