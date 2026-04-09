營收速報 - 台特化(4772)3月營收2.80億元年增率高達289.69％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為8.57億元，累計年增率290.03%。
最新價為293元，近5日股價上漲1.21%，相關化學股價指數上漲2.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-873 張
- 外資買賣超：-998 張
- 投信買賣超：-32 張
- 自營商買賣超：+157 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|2.80億
|290%
|-3%
|26/2
|2.89億
|273%
|0%
|26/1
|2.88億
|309%
|-9%
|25/12
|3.16億
|263%
|16%
|25/11
|2.72億
|221%
|-4%
|25/10
|2.82億
|237%
|1%
台特化(4772-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為半導體特氣及精密化學材料之製造與買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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