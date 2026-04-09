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鉅亨速報

營收速報 - 台特化(4772)3月營收2.80億元年增率高達289.69％

鉅亨網新聞中心

台特化(4772-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣2.80億元，年增率289.69%，月增率-3.22%。

今年1-3月累計營收為8.57億元，累計年增率290.03%。

最新價為293元，近5日股價上漲1.21%，相關化學股價指數上漲2.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-873 張
  • 外資買賣超：-998 張
  • 投信買賣超：-32 張
  • 自營商買賣超：+157 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 2.80億 290% -3%
26/2 2.89億 273% 0%
26/1 2.88億 309% -9%
25/12 3.16億 263% 16%
25/11 2.72億 221% -4%
25/10 2.82億 237% 1%

台特化(4772-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為半導體特氣及精密化學材料之製造與買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收台特化

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