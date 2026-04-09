營收速報 - 碩禾(3691)3月營收9.19億元年增率高達168.9％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為25.09億元，累計年增率180.94%。
最新價為107.5元，近5日股價上漲4.27%，相關光電類指數上漲2.54%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+25 張
- 外資買賣超：+20 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|9.19億
|169%
|24%
|26/2
|7.41億
|180%
|-13%
|26/1
|8.50億
|196%
|-3%
|25/12
|8.78億
|231%
|16%
|25/11
|7.56億
|177%
|40%
|25/10
|5.39億
|81%
|10%
碩禾(3691-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能導電漿。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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