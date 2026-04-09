search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 碩禾(3691)3月營收9.19億元年增率高達168.9％

鉅亨網新聞中心

碩禾(3691-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣9.19億元，年增率168.9%，月增率23.98%。

今年1-3月累計營收為25.09億元，累計年增率180.94%。

最新價為107.5元，近5日股價上漲4.27%，相關光電類指數上漲2.54%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+25 張
  • 外資買賣超：+20 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 9.19億 169% 24%
26/2 7.41億 180% -13%
26/1 8.50億 196% -3%
25/12 8.78億 231% 16%
25/11 7.56億 177% 40%
25/10 5.39億 81% 10%

碩禾(3691-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為太陽能導電漿。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收碩禾

相關行情

台股首頁我要存股
碩禾107.5-2.27%
美元/台幣31.748-0.12%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty