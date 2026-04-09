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鉅亨速報

營收速報 - 菱生(2369)3月營收5.96億元年增率高達33.36％

鉅亨網新聞中心

菱生(2369-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣5.96億元，年增率33.36%，月增率19.32%。

今年1-3月累計營收為16.89億元，累計年增率39.63%。

最新價為30.45元，近5日股價上漲2.48%，相關半導體業上漲5.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3500 張
  • 外資買賣超：-3500 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 5.96億 33% 19%
26/2 4.99億 26% -16%
26/1 5.94億 62% 3%
25/12 5.75億 37% 16%
25/11 4.97億 15% 6%
25/10 4.71億 11% -1%

菱生(2369-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路封裝.積體電路測試。發光二極體顯示燈。一般進出口貿易(許可業務除外)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收菱生

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