盤後速報 - 瑞智(4532)次交易(10)日除息1.5元，參考價24.45元
鉅亨網新聞中心
瑞智(4532-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為24.45元，相較今日收盤價25.95元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.78%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/10
|25.95
|1.5
|5.78%
|0.0
|2025/04/10
|25.15
|1.50047
|5.97%
|0.0
|2024/04/11
|25.75
|1.0
|3.88%
|0.0
|2023/04/13
|18.9
|0.9
|4.76%
|0.0
|2022/07/04
|16.55
|0.6999
|4.23%
|0.0
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