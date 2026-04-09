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鉅亨速報

盤後速報 - 瑞智(4532)次交易(10)日除息1.5元，參考價24.45元

鉅亨網新聞中心

瑞智(4532-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為24.45元，相較今日收盤價25.95元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.78%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/10 25.95 1.5 5.78% 0.0
2025/04/10 25.15 1.50047 5.97% 0.0
2024/04/11 25.75 1.0 3.88% 0.0
2023/04/13 18.9 0.9 4.76% 0.0
2022/07/04 16.55 0.6999 4.23% 0.0


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