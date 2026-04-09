盤後速報 - 晶華(2707)下週(4月16日)除息10.75元，預估參考價179.25元
鉅亨網新聞中心
晶華(2707-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.75元。
以今日(4月9日)收盤價190.00元計算，預估參考價為179.25元，息值合計為10.75元，股息殖利率5.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶華(2707-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營國際觀光旅館;附中西餐廳咖啡廳夜總。會酒吧會議廳健身房三溫暖商店等;停車場。經營;旅館管理;休閒育樂產業設施諮詢顧問。近5日股價上漲1.6%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|190.00
|10.7496
|5.66%
|0.0
|2025/04/17
|211.0
|14.3612
|6.81%
|0.0
|2024/06/20
|224.5
|11.3821
|5.07%
|0.0
|2023/06/20
|306.0
|9.0073
|2.94%
|0.0
|2022/06/16
|173.5
|12.3925
|7.14%
|0.0
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