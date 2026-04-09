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鉅亨速報

盤後速報 - 晶華(2707)下週(4月16日)除息10.75元，預估參考價179.25元

鉅亨網新聞中心

晶華(2707-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.75元。

以今日(4月9日)收盤價190.00元計算，預估參考價為179.25元，息值合計為10.75元，股息殖利率5.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶華(2707-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營國際觀光旅館;附中西餐廳咖啡廳夜總。會酒吧會議廳健身房三溫暖商店等;停車場。經營;旅館管理;休閒育樂產業設施諮詢顧問。近5日股價上漲1.6%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 190.00 10.7496 5.66% 0.0
2025/04/17 211.0 14.3612 6.81% 0.0
2024/06/20 224.5 11.3821 5.07% 0.0
2023/06/20 306.0 9.0073 2.94% 0.0
2022/06/16 173.5 12.3925 7.14% 0.0

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