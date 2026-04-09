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鉅亨速報

營收速報 - 三豐(5514)3月營收5.29億元年增率高達109732.99％

鉅亨網新聞中心

三豐(5514-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣5.29億元，年增率109732.99%，月增率411.02%。

今年1-3月累計營收為6.66億元，累計年增率46024.5%。

最新價為15.8元，近5日股價下跌-2.16%，相關建材營造股價指數下跌-0.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：0 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 5.29億 109733% 411%
26/2 1.04億 21438% 209%
26/1 3,351萬 6852% 6866%
25/12 48萬 -100% -0%
25/11 48萬 -4% 0%
25/10 48萬 5% 0%

三豐(5514-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租、出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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