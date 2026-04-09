營收速報 - 三豐(5514)3月營收5.29億元年增率高達109732.99％
鉅亨網新聞中心
三豐(5514-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣5.29億元，年增率109732.99%，月增率411.02%。
今年1-3月累計營收為6.66億元，累計年增率46024.5%。
最新價為15.8元，近5日股價下跌-2.16%，相關建材營造股價指數下跌-0.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|5.29億
|109733%
|411%
|26/2
|1.04億
|21438%
|209%
|26/1
|3,351萬
|6852%
|6866%
|25/12
|48萬
|-100%
|-0%
|25/11
|48萬
|-4%
|0%
|25/10
|48萬
|5%
|0%
三豐(5514-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租、出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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