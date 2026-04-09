鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-09 13:46

在 Artermis II 號結束載人繞月飛行任務、返回地球的途中，一場原本充滿讚譽的太空通話，因美國總統川普的一段插曲陷入了長達一分鐘的尷尬沉默。

當時，川普正與太空船上的四名太空人進行連線，包括指揮官 Reid Wiseman、飛行員 Victor Glover 以及太空人 Jeremy Hansen 與女太空人 Christina Koch。

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在祝賀太空人成功完成任務後，川普話鋒一轉，開始向加拿大籍太空人 Hansen 大談特談自己與前冰球巨星 Wayne Gretzky 以及加拿大總理的對話。這番突兀的政治性閒聊讓太空艙內陷入冷場。

鏡頭顯示，四名太空人對著攝影機尷尬微笑，並不安地擺弄著在失重環境下不斷漂浮旋轉的麥克風，這一幕持續了整整一分鐘。

為打破僵局，指揮官 Wiseman 機智地向 NASA 局長詢問通訊狀況，試圖為總統提供台階下，川普隨即回應表示自己仍在線上，並解釋可能是訊號出現 9 秒鐘的延遲。

通話恢復後，川普繼續稱讚 Hansen，並邀請全體太空人訪問白宮。Glover 對此回應「只要你需要我們，我們就會到場」。

這次長約 12 分鐘的通話在網路上引發熱議。有網友調侃說，即便身處距離地球 25 萬英里的太空，也躲不開川普式的長篇大論，也有人讚賞太空人們在沉默時刻保持了極高的專業素養，沒有刻意迎合。