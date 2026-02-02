鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-02-02 11:48

年關將近，把握轉職黃金期。2025 年王品 (2727-TW) 集團合併營收 233.7 億元，年增 5.41% 再創歷史高峰，展現強勁成長動能。集團秉持「與同仁共享經營成果」理念，1 月份發放年終獎金及績效各項獎金超過 3.2 億元，2025 年有超過 3 成的店長、主廚年薪超過百萬，其中有 19 位店長、主廚年薪更達兩百萬，表現最突出的店長領到 47 個月，年薪突破 300 萬元。

年後職涯重新開局 王品店長年薪最高突破300萬 逾3成店長、主廚年薪破百萬。(圖：王品提供)

王品指出，2025 年有超過 5,000 人次獲得加薪機會，超過 500 名同仁升職，並誕生 19 位年薪兩百萬以上的店長與主廚。有多位基層同仁入職不到 3 年快速晉升為店長或主廚，年薪上看百萬、薪資漲幅翻倍。其中更有店長基本月薪、每月門店達成獎金、年終獎金等相加，2025 年領到 47 個月，年薪突破 300 萬大關。

以火鍋品牌「聚」為例，有現任店長從月薪 3.2 萬元的外場同仁做起，因表現優異在 2 年半內迅速晉升為店長，年薪翻倍達百萬。王品打造系統化制度與績效評核，讓基層同仁不用苦熬年資，就能在短時間內實現薪資躍升。

今年元旦起，全集團品牌正職起薪調升為 36,800 元起，比法定基本工資高出 25%。其中燒肉及火鍋品牌儲備幹部起薪加獎金上看 45,200 元，儲備店長、主廚起薪最高 5.5 萬元。

這已是王品連續 13 年調升品牌起薪，充分展現對人才的重視與永續經營決心。歡迎擁有企圖心的餐飲夥伴加入王品，一起站上餐飲舞台發光發熱。