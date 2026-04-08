鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-08 20:00

兆豐銀行於今 (8) 日財團法人海外信用保證基金頒獎典禮中，憑藉卓越的海外授信能力與深厚的台商服務根基，一舉囊括海外信保績效卓越獎優等、推動專案績優獎特優、泰國子行與胡志明市分行績效獎及催收優良獎等五項大獎，成為本屆獲獎件數最多的金融機構。兆豐銀行目前在全球 18 國設有 39 個據點，靈活運用保證機制協助台商取得營運資金，在面對地緣政治風險與供應鏈重整趨勢下，降低跨境風險，更成海外企業最強大的金融後盾。

海外信保證舉辦 114 年度績優合作金融機構頒獎典禮，兆豐銀行展現強大的全球服務優勢，獲得多項重要獎項肯定。具體獎項包含海外信保績效卓越獎優等、推動專案績優獎特優，在個別據點表現上，泰國子行獲頒分行績效卓著獎特優，胡志明市分行則獲得分行績效卓著獎優等，同時該行也拿下催收優良獎優等。亮眼的獲獎成績單，顯現出兆豐銀行在海外授信、風險管理與分行營運等全方位領域皆表現傑出，穩坐台商海外服務領先地位。

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面對近年來全球景氣受地緣政治波動、供應鏈結構重整以及各國利率政策調整等諸多不確定因素影響，台商在布局東協、南亞及美國市場的過程，對金融體系的資金支援與風險緩釋需求日益增加。

兆豐銀行表示，銀行端持續洞察產業脈動，積極掌握供應鏈在地化與新南向政策帶來的跨境商機。透過與海外信保基金的緊密合作，兆豐銀行成功協助眾多台商解決融資瓶頸，順利取得國際化經營所需的資金彈性，助力企業在國際賽道上持續前進。

目前兆豐銀行已在全球 18 國設立 39 個海外據點，版圖橫跨美洲、歐洲、亞洲及大洋洲等主要市場，形成完整的跨境服務網絡。透過海內外團隊的高效合作，兆豐銀行能針對個別企業提供客製化的融資方案，協助台商應對全球利率變化及淨零轉型等多重考驗。