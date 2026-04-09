search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 國光生(4142)3月營收6,549萬元年增率高達2102.66％

鉅亨網新聞中心

國光生(4142-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣6,549萬元，年增率2102.66%，月增率1019.59%。

今年1-3月累計營收為8,232萬元，累計年增率14.16%。

最新價為18.05元，近5日股價下跌-3.19%，相關生技醫療上漲3.85%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1349 張
  • 外資買賣超：+1237 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+112 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 6,549萬 2103% 1020%
26/2 585萬 -20% -47%
26/1 1,098萬 -82% -47%
25/12 2,059萬 -54% -84%
25/11 1.31億 538% -78%
25/10 5.94億 24% 265%

國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收國光生

相關行情

台股首頁我要存股
國光生18.1-0.55%
美元/台幣31.820+0.11%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty