營收速報 - 國光生(4142)3月營收6,549萬元年增率高達2102.66％
鉅亨網新聞中心
國光生(4142-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣6,549萬元，年增率2102.66%，月增率1019.59%。
今年1-3月累計營收為8,232萬元，累計年增率14.16%。
最新價為18.05元，近5日股價下跌-3.19%，相關生技醫療上漲3.85%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1349 張
- 外資買賣超：+1237 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+112 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|6,549萬
|2103%
|1020%
|26/2
|585萬
|-20%
|-47%
|26/1
|1,098萬
|-82%
|-47%
|25/12
|2,059萬
|-54%
|-84%
|25/11
|1.31億
|538%
|-78%
|25/10
|5.94億
|24%
|265%
國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI讓熱門科系大洗牌？104調查：填大學志願3大關鍵：跨域、興趣和錄取率
- 富強鑫Q1營收突破10億元年增近3% 接單結構邁向高值化
- 主升段訊號浮現！AI帶動半導體進入「無淡季」時代
- 勤誠各產品線需求旺 Q1淡季不淡營收年增逾7成創新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇