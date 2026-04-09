營收速報 - 華固(2548)3月營收19.66億元年增率高達81838.77％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為42.06億元，累計年增率36624.45%。
最新價為127元，近5日股價上漲3.25%，相關建材營造上漲1.28%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4590 張
- 外資買賣超：+4423 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+167 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|19.66億
|81839%
|73%
|26/2
|11.38億
|19257%
|3%
|26/1
|11.03億
|34610%
|196%
|25/12
|3.73億
|11587%
|-97%
|25/11
|115.62億
|37447%
|702%
|25/10
|14.41億
|12003%
|-17%
華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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