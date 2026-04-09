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鉅亨速報

營收速報 - 華固(2548)3月營收19.66億元年增率高達81838.77％

鉅亨網新聞中心

華固(2548-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣19.66億元，年增率81838.77%，月增率72.79%。

今年1-3月累計營收為42.06億元，累計年增率36624.45%。

最新價為127元，近5日股價上漲3.25%，相關建材營造上漲1.28%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4590 張
  • 外資買賣超：+4423 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+167 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 19.66億 81839% 73%
26/2 11.38億 19257% 3%
26/1 11.03億 34610% 196%
25/12 3.73億 11587% -97%
25/11 115.62億 37447% 702%
25/10 14.41億 12003% -17%

華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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