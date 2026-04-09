鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-09 10:09

測試介面結構件業者景美科技 (7899-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收 0.71 億元，月增與年增皆為 56%，刷新公司成立以來單月新高紀錄。累計第一季合併營收 1.79 億元，季成長 75%，展現公司在 AI 與先進製程測試需求升溫帶動下的強勁營運動能。

景美指出，3 月營收創下歷史新高，主要受惠於 AI、高效能運算 (HPC)、先進製程與高階測試需求同步升溫，帶動探針卡關鍵結構件及微細鑽孔出貨顯著成長，呈現短期客戶拉貨動能明顯轉強，第一季累計營收較上季成長約 75%，顯示公司中長期營運趨勢持續向上。

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發言人鄭雅文表示，本季營收同步呈現年增、季增及月增全面成長，不僅反映短期客戶需求升溫，更代表公司中長期成長動能與產業布局逐步成形。尤其在高訊號接點密度、高頻高速訊號測試趨勢下，探針卡導板與結構件單位加工價值提升，進一步強化整體營運表現。

展望第二季，鄭雅文看好，隨既有客戶訂單及新專案進入量產階段，整體營運動能可望延續第一季成長態勢，穩健向上。

此外，業務協理張鎂崢表示，第一季營收其中一項核心動能，來自於去年第四季通過晶圓代工廠驗證，正式切入愛德萬測試機機框 (Stiffener) 供應，並自第一季開始穩定出貨，快速成為市場主力供應商。目前 AI GPU 與 ASIC 晶片測試，市場仍以愛德萬 93K 為主力測試平台，隨著 AI 晶片測試需求擴大，相關機框訂單需求同步成長。依目前接單能見度觀察，愛德萬測試機機框全年訂單數量可望不低於目前既有美系測試機機框，成為推升第一季營收成長的來源之一。